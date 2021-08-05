Ветерану, который угрожал взорвать Кабмин, объявили о подозрении

https://racurs.ua/n158397-veteranu-kotoryy-ugrojal-vzorvat-kabmin-obyavili-o-podozrenii.html

Ракурс

Владимиру Прохничу, бывшему бойцу «Айдара», сообщили о подозрении. Накануне он захватил правительственное здание и угрожал взорвать там гранату.

Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения. Также устанавливают мотивы и обстоятельства преступления. Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Подозрение объявлено по статьям о:

захвате государственных зданий (ст. 341);

незаконном лишении свободы (ч. 2 ст. 146);

незаконном обращении с оружием (ч. 1 ст. 263).

Досудебное расследование осуществляют следователи Печерского управления полиции.

Напомним, 4 августа Кабинет министров захватил бывший боец «Айдара» Владимир Прохнич. Он был вооружен гранатой РГД, которая взрывается от удара. После инцидента правоохранители открыли четыре уголовных производства.

Глава Нацполиции Игорь Клименко на брифинге рассказал, что мужчина сдался после разговора с товарищем. А министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что злоумышленнику назначили психиатрическую экспертизу, чтобы выяснить, почему он так поступил.