Микола Чаус. Фото: УНІАН

https://racurs.ua/ua/n158362-sud-obrav-chausu-zapobijnyy-zahid.html

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Микола Чаус, суддя-втікач, якого випадково знайшли на Вінниччині, проходить у кримінальному провадження щодо хабарництва та як потерпілий у справі про викрадення.

Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) сьогодні, 4 серпня, обрав екс-судді Дніпровського районного суду запобіжний захід — цілодобовий домашній арешт.

Як відомо, у 2016 році Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) заявило про викриття судді Миколи Чауса на отриманні хабаря в розмірі 150 тис. дол. Суддя зберігав гроші у двох скляних банках, одну з яких закопав у дворі власного дому.

Затримати суддю не встигли, оскільки він втік до Молдови, де попросив притулку. У березні 2021 року Молдова відмовила Чаусу в притулку, а у квітні повідомили про викрадення його в Кишиневі. Правоохоронці Молдови заявили, що Чауса викрали іноземці та вивезли до України.

Через чотири місяці після резонансного викрадення Чаус зненацька з’явився в селі Мазурівка, що на Вінниччині. Звідти його забрали співробітники СБУ. За версією СБУ, Чаус не заарештований, а перебуває «під захистом» спецслужби. Натомість НАБУ вимагає, аби СБУ видала колишнього суддю детективам, оскільки саме НАБУ розслідує справу Чауса.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що екс-суддю Миколу Чауса, якого українські правоохоронні органи підозрюють у хабарництві, у столичній лікарні «Феофанія» затримали детективи НАБУ. Йому вручили клопотання про застосування запобіжного заходу.