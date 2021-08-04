Микола Чаус. Фото: УНИАН

https://racurs.ua/n158362-sud-izbral-chausu-meru-presecheniya.html

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Николай Чаус, судья-беглец, которого случайно нашли в Винницкой области, проходит в уголовном производстве по взяточничеству и как потерпевший по делу о похищении.

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) сегодня, 4 августа, избрал экс-судье Днепровского районного суда меру пресечения — круглосуточный домашний арест.

Как известно, в 2016 году Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявило о разоблачении судьи Николая Чауса на получении взятки в размере 150 тыс. долл. Судья хранил деньги в двух стеклянных банках, одну из которых закопал во дворе собственного дома.

Задержать судью не успели, так как он бежал в Молдову, где попросил убежища. В марте 2021 года Молдова отказала Чаусу в убежище, а в апреле сообщили о похищении его в Кишиневе. Правоохранители Молдовы заявили, что Чауса похитили иностранцы и вывезли в Украину.

Спустя четыре месяца после резонансного похищения Чаус неожиданно появился в селе Мазуровка Винницкой области. Оттуда его забрали сотрудники СБУ. По версии СБУ, Чауса не арестовали, а поместили «под защиту» спецслужбы. В то же время НАБУ требует, чтобы СБУ выдала бывшего судью детективам, поскольку именно НАБУ расследует дело Чауса.

Напомним, ранее мы сообщали, что екс-судью Николая Чауса, которого украинские правоохранительные органы подозревают во взяточничестве, нашли в столичной больнице «Феофания». Его задержали детективы НАБУ и вручили ходатайство о применении меры пресечения.