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Мученики пострадали от гонений, которые были организованы против христиан императором Диоклетианом
Когда всех этих людей привели в суд, они
не согласились отказаться от веры в Бога и поклоняться идолам. Именно поэтому мучеников подвергли пыткам, а затем перебили им голени и отправили в печь.
Однако Бог сотворил чудо — и мученики сами вышли из печи, будучи совершенно здоровыми. После этого мучеников обезглавили.
в III—IV вв.
Праздник завтра. Фото: istock
5 августа — какой церковный праздник и кто празднует имениныhttps://racurs.ua/n158376-5-avgusta-kakoy-cerkovnyy-prazdnik-i-kto-prazdnuet-imeniny.htmlРакурс
Праздник завтра, 5 августа — день Трофима Безсонника и памяти святых Феофила, Трофима и 13 мучеников.
Мученики пострадали от гонений, которые были организованы против христиан императором Диоклетианом
В народе считали, что в этот день нельзя ложиться спать до позднего вечера, ведь у крестьян были дела по хозяйству. Особенно активно продолжались работы по сбору урожая. Женщины в это время работали над заготовкой джемов и компотов на зиму, поэтому обычно отправлялись на сбор ягод в лес.
Народные приметы:
- Нельзя долго спать — примета к тому, что не успеешь закончить все работы;
- Появление вечером тумана, который стелется по земле, предвещает хорошую погоду;
- Звезды ярко мерцают на рассвете — через несколько дней начнутся дожди;
- Сова кричит — к холоду;
- Утренняя заря быстро гаснет — будет сильный ветер;
5 августа День ангела отмечают:
- Трофим;
- Виталий;
- Андрей;
- Федор;
- Михаил;
- Анна.
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