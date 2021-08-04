Праздник завтра. Фото: istock

https://racurs.ua/n158376-5-avgusta-kakoy-cerkovnyy-prazdnik-i-kto-prazdnuet-imeniny.html

Ракурс

Праздник завтра, 5 августа — день Трофима Безсонника и памяти святых Феофила, Трофима и 13 мучеников.

Мученики пострадали от гонений, которые были организованы против христиан императором Диоклетианом в III—IV вв. Когда всех этих людей привели в суд, они не согласились отказаться от веры в Бога и поклоняться идолам. Именно поэтому мучеников подвергли пыткам, а затем перебили им голени и отправили в печь. Однако Бог сотворил чудо — и мученики сами вышли из печи, будучи совершенно здоровыми. После этого мучеников обезглавили.

В народе считали, что в этот день нельзя ложиться спать до позднего вечера, ведь у крестьян были дела по хозяйству. Особенно активно продолжались работы по сбору урожая. Женщины в это время работали над заготовкой джемов и компотов на зиму, поэтому обычно отправлялись на сбор ягод в лес.

Народные приметы:

Нельзя долго спать — примета к тому, что не успеешь закончить все работы;

Появление вечером тумана, который стелется по земле, предвещает хорошую погоду;

Звезды ярко мерцают на рассвете — через несколько дней начнутся дожди;

Сова кричит — к холоду;

Утренняя заря быстро гаснет — будет сильный ветер;

5 августа День ангела отмечают: