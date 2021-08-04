Ермак. Фото: ОП

https://racurs.ua/n158375-ermak-i-kuleba-vstretilis-s-sovetnikom-baydena-o-chem-govorili.html

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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и глава Офиса президента Андрей Ермак провели встречу в Вашингтоне с советником президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейкобом Салливаном.

Они обсудили войну на Донбассе и партнерство между странами. Об этом сообщает Офис президента.

Во время встречи обсуждалась подготовка визита президента Украины Владимира Зеленского в США и его встреча с президентом Джо Байденом, которая запланирована на 30 августа.

Стороны также обсудили развитие ситуации на Донбассе и совместные усилия Украины и США в мирном урегулировании российско-украинского конфликта.

Особое внимание было уделено вопросам расширения стратегического партнерства между двумя государствами и последним достижениям в процессе реформирования судопроизводства в Украине и других важных реформ, — заявили в ОП.

Напомним, ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский назвал темы, которые планирует обсудить с президентом США Джо Байденом. Глава государства отметил, что ожидает «содержательную и плодотворную встречу» во время своего визита в Вашингтон, дату которого уже согласовали.