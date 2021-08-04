Ермак. Фото: ОП

https://racurs.ua/ua/n158375-iermak-i-kuleba-zustrilysya-z-radnykom-baydena-pro-scho-govoryly.html

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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба й очільник Офісу президента Андрій Єрмак провели зустріч у Вашингтоні з радником президента США Джо Байдена з питань національної безпеки Джейкобом Салліваном.

Вони обговорили війну на Донбасі та партнерство між країнами. Про це повідомляє Офіс президента.

Під час зустрічі обговорювалася підготовка візиту президента України Володимира Зеленського в США і його зустріч із президентом Джо Байденом, яка запланована на 30 серпня.

Сторони також обговорили розвиток ситуації на Донбасі та спільні зусилля України та США в мирному врегулюванні російсько-українського конфлікту.

Особливу увагу було приділено питанням розширення стратегічного партнерства між двома державами й останнім досягненням у процесі реформування судочинства в Україні та інших важливих реформ, — заявили в ОП.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський назвав теми, які планує обговорити з президентом США Джо Байденом. Глава держави зазначив, що очікує на «змістовну і плідну зустріч» під час свого візиту до Вашингтону, дату якого вже узгодили.