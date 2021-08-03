«Кримську платформу» відвідає представник США у важливому статусі

Кримська платформа. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n158289-krymsku-platformu-vidvidaie-predstavnyk-ssha-u-vajlyvomu-statusi.html

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«Кримська платформа», яка має виступити механізмом повернення Криму до України, відбуватиметься за участі міністра транспорту США Пітера Буттіджеджа.

Він відвідає саміт як представник президента Джо Байдена. Про це повідомляє перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова.

Дипломат заявила, що не розчарована відсутністю на заході президента США Джо Байдена та віце-президента США Камали Гарріс. Джапарова наголосила, що Україна розуміє, що є велика черга на зустрічі.

Та людина, яка приїде, міністр транспорту, він не приїде як міністр транспорту — він приїде в іншому статусі, у статусі представника президента США. Це важливо, — наголосила вона.



Як відомо, міністр транспорту США раніше був мером міста Саут-Бенд, штату Індіана. Його навіть називали потенційним кандидатом на вибори президента США у 2020 році. Буттіджедж — ветеран війни в Афганістані. Чиновник має проукраїнську позицію. Він казав, що вважає дії Кремля руйнівними та дестабілізаційними.

Нагадаємо. раніше ми повідомляли, що Джо Байден та Камала Гарріс не відвідуватимуть особисто перший саміт «Кримської платформи». США на цій події представить член уряду.