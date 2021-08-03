«Крымскую платформу» посетит представитель США в важном статусе

Крымская платформа. Фото: УП

https://racurs.ua/n158289-krymskuu-platformu-posetit-predstavitel-ssha-v-vajnom-statuse.html

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«Крымская платформа», которая должна выступить механизмом возвращения Крыма в Украину, будет проходить при участии министра транспорта США Питера Буттиджеджа.

Он посетит саммит как представитель президента Джо Байдена. Об этом сообщает первая заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова.

Дипломат заявила, что не разочарована отсутствием на мероприятии президента США Джо Байдена и вице-президента США Камалы Харрис. Джапаров подчеркнула, что Украина понимает, что существует большая очередь на встречи.

Тот человек, который приедет, министр транспорта, он не приедет как министр транспорта — он приедет в другом статусе, в статусе представителя президента США. Это важно, — подчеркнула она.



Как известно, министр транспорта США ранее был мэром города Саут-Бенд, штат Индиана. Его даже называли потенциальным кандидатом на выборы президента США в 2020 году. Буттиджедж — ветеран войны в Афганистане. Чиновник имеет проукраинскую позицию. Он говорил, что считает действия Кремля разрушительными и дестабилизирующими.

Напомним, ранее мы сообщали, что Джо Байден и Камала Харрис не будет посещать лично первый саммит «Крымской платформы». США на этом событии представит член правительства