На 5 млн девочек меньше родится в мире в ближайшие 10 лет

В мире в ближайшие годы будет рождаться меньше девочек, фото: Max Pixel

https://racurs.ua/n158288-na-5-mln-devochek-menshe-roditsya-v-mire-v-blijayshie-10-let.html

Ракурс

В мире в ближайшие 10 лет родится на 4,7 млн меньше девочек.

Причиной этого являются культурные особенности некоторых стран, которые отдают предпочтение рождению мальчиков, сообщает агентство AFP со ссылкой на результаты соответствующего научного исследования.

Отмечается, что к такому выводу ученые пришли, проанализировав данные о более 3 млрд рождений за последние 50 лет. Ученые сосредоточились на 12 странах, в которых диспропорция мужчин и женщин возросла с 1970 года, и 17 странах, где соотношение мужчин и женщин оказывают влияние социальные или культурные тенденции.

Исследователи смоделировали два сценария:

по первому, в котором рождаемость прогнозировали по статистическим данным, к 2030 году в мире родится на 4,7 млн девочек меньше;

во втором, где учитывали наблюдения за тенденциями и уменьшением рождаемости, к 2100 году в мире может родиться на 22 млн девочек меньше.

По мнению ученых, это приведет к избытку молодых мужчин к 2030 году, что, в свою очередь, может стать причиной повышения уровня антиобщественного поведения и насилия.

Ученые отмечают, что в странах Юго-Восточной Европы и Юго-Восточной Азии за последние 40 лет выросло количество абортов по половому признаку ребенка. В частности, в Индии рождения девочки может считаться финансовым бременем. Поэтому ученые призывают проводить образовательные инициативы, чтобы уменьшить количество абортов из-за пола ребенка.

Источник: AFP