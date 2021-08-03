На 5 млн дівчаток менше народиться у світі в найближчі 10 років

У світі в найближчі роки народжуватиметься менше дівчаток, фото: Max Pixel

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У світі в найближчі 10 років народиться на 4,7 млн менше дівчаток.

Причиною цього є культурні особливості деяких країн, які віддають перевагу народженню хлопчиків, повідомляє агентство AFP з посиланням на результати відповідного наукового дослідження.

Зазначається, що такого висновку учені дійшли, проаналізувавши дані про понад 3 млрд народжень за останні 50 років. Учені зосередилися на 12 країнах, у яких диспропорція чоловіків і жінок зросла з 1970 року, та 17 країнах, де на співвідношення чоловіків і жінок впливають соціальні чи культурні тенденції.

Дослідники змоделювали два сценарії:

за першим, у якому народжуваність прогнозували за статистичними даними, до 2030 року у світі народиться на 4,7 млн дівчаток менше;

у другому, де враховували спостереження за тенденціями та зменшенням народжуваності, до 2100 року у світі може народитися на 22 млн дівчаток менше.

На думку учених, це призведе до надлишку молодих чоловіків до 2030 року, що, в свою чергу, може стати причиною підвищення рівня антигромадської поведінки та насильства.

Учені зазначають, що у країнах Південно-Східної Європи та Південно-Східній Азії за останні 40 років зросла кількість абортів за статевою ознакою дитини. Зокрема, в Індії народження дівчинки може вважатися фінансовим тягарем. Тож науковці закликають проводити освітні ініціативи, щоб зменшити кількість абортів через стать дитини.

Джерело: AFP