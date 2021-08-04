Свято завтра. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n158376-5-serpnya-yake-cerkovne-svyato-ta-hto-svyatkuie-imenyny.html

Ракурс

Свято завтра, 5 серпня — день Трохима Безсонника та пам’яті святих Феофіла, Трохима і 13 мучеників

Мученики постраждали від гонінь, які були організовані проти християн імператором Діоклетіаном у III-IV ст. Коли всіх цих людей привели на суд, вони не погодилися відмовитися від віри в Бога й поклонятися ідолам. Саме тому мучеників піддали катуванням, а потім перебили їм гомілки і відправили в піч. Однак Бог створив диво — і мученики самі вийшли з печі, бувши абсолютно здоровими. Після цього мучеників обезголовили.

У народі в цей день вважали, що не можна лягати спати до пізнього вечора, адже в селян були справи по господарству. Особливо активно тривали роботи зі збору врожаю. Жінки в цей час працювали над заготівлею джемів і компотів на зиму, тому зазвичай відправлялися на збір ягід у ліс.

Народні примети:

Не можна довго спати — прикмета до того, що не встигнеш закінчити всі роботи;

Поява ввечері туману, що стелиться по землі, віщує хорошу погоду;

Зірки яскраво мерехтять на світанку — через кілька днів почнуться дощі;

Сова кричить — на холод;

Ранкова зоря швидко згасає — буде сильний вітер.

5 серпня День ангела відзначають: