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Ракурс
Свято завтра. Фото: istock

5 серпня — яке церковне свято та хто святкує іменини

4 сер 2021, 22:32
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Свято завтра, 5 серпня — день Трохима Безсонника та пам’яті святих Феофіла, Трохима і 13 мучеників

Мученики постраждали від гонінь, які були організовані проти християн імператором Діоклетіаном у III-IV ст. Коли всіх цих людей привели на суд, вони не погодилися відмовитися від віри в Бога й поклонятися ідолам. Саме тому мучеників піддали катуванням, а потім перебили їм гомілки і відправили в піч. Однак Бог створив диво — і мученики самі вийшли з печі, бувши абсолютно здоровими. Після цього мучеників обезголовили.


У народі в цей день вважали, що не можна лягати спати до пізнього вечора, адже в селян були справи по господарству. Особливо активно тривали роботи зі збору врожаю. Жінки в цей час працювали над заготівлею джемів і компотів на зиму, тому зазвичай відправлялися на збір ягід у ліс.

Народні примети:

  • Не можна довго спати — прикмета до того, що не встигнеш закінчити всі роботи;
  • Поява ввечері туману, що стелиться по землі, віщує хорошу погоду;
  • Зірки яскраво мерехтять на світанку — через кілька днів почнуться дощі;
  • Сова кричить — на холод;
  • Ранкова зоря швидко згасає — буде сильний вітер.

5 серпня День ангела відзначають:

  • Трохим;
  • Віталій;
  • Андрій;
  • Федір;
  • Михайло;
  • Анна.

Джерело: Ракурс


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