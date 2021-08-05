Артем Сытник. Фото: НАБУ

https://racurs.ua/n158401-kak-nabu-uznalo-o-mestonahojdenii-chausa-sytnik-raskryl-podrobnosti.html

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Николай Чаус, судья-коррупционер, которого нашли в Винницкой области, находился в «Феофании» под охраной Службы безопасности Украины (СБУ).

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) имело возможность вручить подозрение судьи-беглецу благодаря письмам из СБУ, в которых раскрыли местонахождение Николая Чауса. Об этом рассказал глава НАБУ Артем Сытник.

По его словам, еще в понедельник, 30 июля в НАБУ поступила корреспонденция, в которой СБУ указывала, что взяла под охрану Чауса и предоставила ему статус потерпевшего по делу о похищении. А уже 3 августа от СБУ в НАБУ поступило еще два письма, но уже с новой информацией.

Опять было сказано, что он потерпевший и снова было сказано, что меры безопасности применяются в отношении этого лица, и он находится в Феофании. Поэтому мы выехали туда. Детективы составили в Феофании протокол, врачи его выписали, то есть считали, что его состояние позволяет находиться в местах задержания или содержания под стражей, его состояние позволяет проводить процессуальные, следственные действия, — рассказал Сытник.

Почему Чаус оказался именно в Феофании, которая подчиняется Государственному управлению делами, которое, в свою очередь, подчинено президенту, Сытник объяснить не смог. Теперь СБУ и НАБУ не препятствуют друг другу выполнять свои служебные обязанности, но предыдущее поведение коллег он назвал незаконным.

Здесь уже очевидно рациональное зерно взяло верх и пришло осознание, что нельзя так продолжать. Мы несколько раз публично обращались. Насколько это очевидная ситуация для любого юриста, это незаконные действия, — прокомментировал действия СБУ Сытник.

Напомним, ранее мы сообщали, что Николай Чаус, судья-беглец, которого случайно нашли в Винницкой области, проходит в уголовном производстве по взяточничеству и как потерпевший по делу о похищении. Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) избрал экс-судье Днепровского районного суда мера пресечения — круглосуточный домашний арест.