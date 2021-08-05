Штамм «Дельта» захватывает Украину – зарегистрировали почти 150 случаев. Фото: УП

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Коронавирус в Украине и дальше распространяется, а штамм «Дельта» официально зарегистрировали в 143 случаях.

Больше всего случаев инфицирования этой разновидностью вируса зафиксировано в Волынской, Одесской, Тернопольской областях, Черновцах и Киеве. Об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузин.

Он напомнил, что штамм «Дельта» распространяется быстрее, чем другие штаммы, а также чаще приводит к госпитализации.

По его словам, вакцинация защищает от индийского штамма коронавируса. Есть единичные сообщения о снижении эффективности вакцины, но оно не является существенным.

Даже при вспышке «Дельты» в различных странах вакцинированные люди не попадали в больницы. Странам с должным уровнем вакцинации удалось избежать перегрузки на систему здравоохранения, — рассказал санврач.



Кузин отметил, что сейчас ситуация с заболеваемостью COVID-19 по всей стране постепенно ухудшается. Из-за увеличения новых случаев заболевания новую вспышку можно ожидать в любом регионе Украины.

Напомним, ранее мы сообщали, что штамм «Дельта» имеет специфические симптомы, которые отличают его от других мутаций коронавируса. Самыми распространенными из них являются лихорадка, головная боль, боль в горле и насморк.