Эксперимент с вакцинацией – в Моршине с июня нет больных COVID-19

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Массовая вакцинация от коронавируса в Моршине принесла хорошие результаты. Сейчас в городе нет зарегистрированных новых больных COVID-19.

Последний случай заболевания был зафиксирован 20 июня. Сейчас в Моршине две дозы вакцины получили 66% взрослого населения, одну дозу — 72,4%. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

90% от всех вакцинированных прививали вакциной Sinovac. Также прививки делали вакцинами AstraZeneca и Pfizer-BioNTech. Всего в Моршине проживают 4 тыс. 239 человек, 800 из них — дети до 18 лет.

Это очень хороший результат. Вакцины против COVID-19 демонстрируют высокие уровни эффективности и защиты. И это не только украинский, но и мировой опыт. Сейчас наша цель — вакцинировать как можно больше людей и не дать пандемии обостриться осенью, — сказал главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

Напомним, ранее мы сообщали, что пилотный проект по массовой вакцинации от коронавируса начали во Львовской области. В курортном Моршине 16 апреля начали одновременно вакцинировать от COVID-19 большую часть жителей города.