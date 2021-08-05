Лукашенко. Фото: Нова нива

https://racurs.ua/n158407-lukashenko-stroit-lager-dlya-politzakluchennyh-pod-minskom.html

Ракурс

Александр Лукашенко, самопровозглашенный президент Беларуси, начал строительство вероятного лагеря для политических заключенных вблизи поселка Новоколосово под Минском.

Он расположен на месте бывшего советского ракетного хранилища, занимает площадь более 80 га. Об этом сообщает CNN.

По периметру объекта установили трехуровневый забор под напряжением и новые видеокамеры, есть военная охрана и табличка «Въезд запрещен». Также на его территории стоят отремонтированы бараки, а на окнах — решетки и светоотбивающее стекло.

В CNN не смогли получить данные относительно внутри, поэтому нет никаких признаков, что в лагере находятся заключенные. Представитель западной разведки заявил CNN, что использование этого объекта как лагеря для заключенных «возможно», хотя пока нет прямых доказательств этого.

Напомним, ранее мы сообщали, что белорусский диктатор Александр Лукашенко допускает возможность размещения российской армии на территории Беларуси. По какой-то причине Минск позволит Москве перебросить Вооруженные силы РФ на территорию Беларуси.

Источник: CNN