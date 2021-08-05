Первые доказательства библейского землетрясения нашли в Иерусалиме

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Ракурс

Первые доказательства библейского землетрясения возрастом 2800 лет нашли в Национальном парке города Давида — старейшей части Иерусалима на холме Офела. Во время раскопок исследователи обнаружили «слой разрушения» стен и разбитую керамику. Эти находки подтверждают данные о землетрясении, свидетельство о котором есть в Ветхом Завете.

Слой разрушения после землетрясения охватывает обваленные стены и разбитую керамику, датированную VIII веком до нашей эры. В то же время в книге пророка Амоса и Захарии в Ветхом Завете описывается землетрясение, которое всколыхнуло город. Об этом сообщает Израильское управление древностей (IAA) в Фейсбук.

Исследователи указывают на отсутствие каких-либо признаков пожара или давнего завоевания. Некоторые артефакты, подтверждающие теорию о землетрясении в регионе, были найдены в окружающих районах. Однако новые находки позволяют археологам говорить, что землетрясение поразило и большой город.

Артефакты были обнаружены глубоко на месте раскопок. Вероятно, жители города Давида строили свои новые дома на руинах после землетрясения.