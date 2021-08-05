Перші докази біблійного землетрусу віком 2800 років знайшли в Єрусалимі

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Ракурс

Перші докази біблійного землетрусу віком 2800 років знайшли у Національному парку міста Давида — найстарішої частини Єрусалима на пагорбі Офел. Під час розкопок дослідники виявили «шар руйнування» стін та розбиту кераміку. Ці знахідки підтверджують дані про землетрус, свідчення про який є у Старому Заповіті.

Шар руйнування після землетрусу охоплює обвалені стіни і розбиту кераміку, датовану VIII століттям до нашої ери. Водночас у книзі пророка Амоса і Захарії в Старому Заповіті описується землетрус, котрий сколихнув місто. Про це повідомляє Ізраїльське управління старожитностей (IAA) у Фейсбук.

Дослідники вказують на відсутність жодних ознак пожежі чи давнього завоювання. Деякі артефакти, які підтверджують теорію про землетрус у регіоні, були знайдені в навколишніх районах. Проте новіші знахідки дозволяють археологам говорити, що землетрус вразив й велике місто.

Артефакти були виявлені глибоко на місці розкопок. Ймовірно, мешканці міста Давида будували свої нові домівки поверх руїн після землетрусу.