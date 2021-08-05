Лукашенко. Фото: Наша нива

https://racurs.ua/ua/n158407-lukashenko-rozbudovuie-tabir-dlya-politv-yazniv-pid-minskom.html

Ракурс

Олександр Лукашенко, самопроголошений президент Білорусі, почав будівництво ймовірного табору для політичних в’язнів поблизу селища Новоколосово під Мінськом.

Він розташований на місці колишнього радянського ракетного сховища, що займає площу понад 80 га. Про це інформує CNN.

По периметру об'єкта встановили трирівневий паркан під напругою та нові відеокамери, є військова охорона й табличка «В'їзд заборонено». Також на його території стоять відремонтовані бараки, а на вікнах — ґрати та сітловідбивальне скло.

У CNN не змогли отримати данні щодо вигляду усередині, тому немає жодних ознак, що в таборі перебувають ув’язнені. Представник західної розвідки заявив CNN, що використання цього об'єкту як табору для вʼязнів «можливе», хоча наразі немає прямих доказів цього.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що білоруський диктатор Олександр Лукашенко допускає можливість розміщення російської армії на території Білорусі. За певної причини Мінськ дозволить Москві перекинути Збройні сили РФ на територію Білорусі.

Джерело: CNN