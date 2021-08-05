Корниенко признался, что получал «зарплату в конверте» в Раде

https://racurs.ua/n158409-kornienko-priznalsya-chto-poluchal-zarplatu-v-konverte-v-rade.html

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Александр Корниенко, руководитель президентской партии «Слуга народа» и первый заместитель главы фракции монобольшинства в Верховной Раде признался, что получал зарплату за работу в парламенте в конверте. Он также опроверг заявления бывших «слуг» о том, что нардепы получают в конверте по 10−15 тыс. долл.

Я ничего не раздаю. Правда, сам однажды получил зарплату в конверте. Когда еще не оформил зарплатную карточку, пришел в бухгалтерию, где мне выдали мою официальную депутатскую зарплату в таком синем конвертике, — рассказал Корниенко в интервью «Цензор.НЕТ».

Он также назвал заявления экс-коллег по «Слуге народа» инсинуациями. По его словам, он уже устал комментировать эту тему.

Напомним, некоторые «изгнанники» из президентской фракции заявляли о том, что «слугам» платят зарплату в конверте по 10−15 тыс. долл. В частности Анна Скороход рассказывала, что эти деньги выдают заместители руководителя фракции.

Источник: «Цензор.НЕТ».