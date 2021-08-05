Чи введуть в Україні новий локдаун, розповіли в МОЗ

Ігор Кузін. Фото: МОЗ

https://racurs.ua/ua/n158410-chy-vvedut-v-ukrayini-novyy-lokdaun-rozpovily-v-moz.html

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Локдаун в Україні не запроваджуватимуть, але загальнонаціональний карантин буде подовжено.

Як і торік, обмеження вводитимуть залежно від спалахів та посилюватимуть карантин в окремих регіонах із високою захворюваністю. Про це розповів головний санітарний лікар Ігор Кузін в ефірі «Українського радіо».

Зараз ситуація в країні стабільна й ми не готуємося до закриття на новий локдаун… А карантин буде продовжено, адже до нього прив’язано чимало процесів, які відбуваються в державі, — заявив Кузін.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що карантин в Україні знову запровадять у випадку широко розповсюдження штаму коронавірусу «Дельта». По всій країні знову можуть почати діяти обмеження «червоної» зони. Головний санітарний лікар радив сфокусуватися на отриманні щеплення від коронавірусу та вже восени мати власний імунітет до нового штаму коронавірусу.