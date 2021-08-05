Введут ли в Украине новый локдаун, рассказали в Минздраве

Игорь Кузин. Фото: Минздрав

https://racurs.ua/n158410-vvedut-li-v-ukraine-novyy-lokdaun-rasskazali-v-minzdrave.html

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Локдаун в Украине не планируют вводить, но общенациональный карантин будет продлен.

Как и в прошлом году, ограничения будут устанавливать в зависимости от вспышек инфекции, а карантин будут усиливать в отдельных регионах с высокой заболеваемостью. Об этом рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин в эфире «Украинского радио».

Сейчас ситуация в стране стабильная и мы не готовимся к закрытию на новый локдаун… А карантин будет продлен, ведь к нему привязаны многие процессы, которые происходят в государстве, — заявил Кузин.

Напомним, ранее мы сообщали, что карантин в Украине снова введут в случае широкого распространения штамма коронавируса «Дельта». По всей стране вновь могут начать действовать ограничения «красной» зоны. Главный санитарный врач советовал сфокусироваться на получении прививки от коронавируса и уже осенью иметь собственный иммунитет к новому штамму коронавируса.