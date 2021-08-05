Лукашенко назвав Україну «додатковою загрозою». Фото: УП

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Олександр Лукашенко, самопроголошений президент Білорусі, назвав Україну «додатковою загрозою, якої раніше не було», а українську владу звинуватив у проведенні «антинародного курсу».

Про це він заявив під час наради із силовиками в четвер, 5 серпня. Відповідне відео опублікувала прес-служба білоруського диктатора.

Народ близький, народ рідний, але керівництво України, проводячи антинародний курс, взяло орієнтацію конфронтації. Ми не говоримо, куди вони там, на Захід, на Схід йдуть, на Південь, неважливо. Це їхня справа — визначатися. Але в основі їхньої політики лежить конфронтація. І для нас це додаткова загроза, яку ми не мали раніше, — сказав він.

Також на нараді Лукашенко доручив закрити «кожен метр білоруського кордону». 2 липня він заявив, що до Білорусі з України нібито постачають зброю і наказав закрити кордон.

Саме закриття кордону відбулося через 26 днів після доручення. З 28 липня до Білорусі з України можуть в’їжджати лише кілька категорій громадян.

Нагадаємо, Лукашенко розпочав будівництво ймовірного табору для політичних в’язнів поблизу селища Новоколосово під Мінськом. Він розташований на місці колишнього радянського ракетного сховища, що займає площу понад 80 га.