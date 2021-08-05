Украинская каратистка Анжелика Терлюга. Фото: НОК Украины

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Ракурс

Серебряную медаль Олимпийских игр в Токио завоевала представительница Украины Анжелика Терлюга.

Спортсменка стала серебряной призеркой Олимпиады 2020. Ранее украинка по итогам заключительной схватки одержала первое место в группе и вышла в полуфинал, который гарантировал ей медаль Игр. В финальных соревнованиях в весе до 55 кг Терлюга противостояла спортсменке из Болгарии Ивет Горановой. Об этом 5 августа сообщил Национальный олимпийский комитет Украины.

В конце первой минуты схватки минимальное преимущество было за соперницей украинки. За 1:16 минуты счет стал 4: 1 — Горановой засчитали ваза-ари. Впоследствии болгарская каратистка получила еще одно очко и победила. Это «серебро» стало первой наградой для Украины по каратэ на Олимпиадах.

Ранее в полуфинале украинка победила китаянку Вэнь Цзы-Юнь, которая в 2016 и 2018 годах завоевала две бронзовые медали именно в кумите до 55 кг. В поединке Олимпиады судьи отдали предпочтение Терлюге.

Напомним, 4 августа украинский борец и нардеп от «Слуги народа» Жан Беленюк принес Украине первое «золото» на Олимпиаде в Токио. После победы спортсмен едва сдерживал слезы и станцевал зажигательный гопак на матах от радости.