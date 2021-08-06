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В Минспорта рассказали суммы вознаграждений, предусмотренные за полученные на Олимпиаде медали, фото:

Олимпиада-2020 — сколько получат украинские медалисты, рассказали в Кабмине

6 авг 2021, 15:26
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Украинские спортсмены, участвующие в Олимпийских играх, на нынешних соревнованиях уже улучшили результат предыдущей Олимпиады, которая проходила в Рио в 2016 году.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства молодежи и спорта Украины.

Отмечается, что украинская команда уже получила 13 медалей (одну золотую, три серебряные и девять бронзовых), в то время как на Играх 2016 года были добыты 11 медалей (две золотые, пять серебряных и четыре бронзовые).

Соревнования в рамках Олимпийских игр в Токио продлятся до 8 августа.


За полученные медали Украинские спортсмены получат:

  • за олимпийское «золото» — 125 тыс. долл.;
  • за «серебро» — 80 тыс. долл.;
  • за «бронзу» — 55 тыс. долл.

Отмечается, что в этом году на подготовку, участие и чествование украинских спортсменов в летних Олимпийских и Паралимпийских играх в госбюджете предусмотрены 1,3 млрд грн.

Источник: Ракурс


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