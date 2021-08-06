Шесть поджигателей задержали в Турции - бросали «коктейли Молотова» и окурки

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Ракурс

Пожары бушуют в Турции. Власти курортной провинции Мугла арестовали шесть подозреваемых в умышленных поджогах. Им инкриминируют поджоги в двух районах юго-западной провинции Турции.

Об этом сообщает Hurriyet.

2 августа четыре человека спровоцировали пожар в регионе Милас с помощью «коктейля Молотова». Затем подозреваемые попытались скрыться. Полиция задержала одного из них на въезде в соседную провинции Измир. Остальных подозреваемых поймали в окрестностях, когда их чуть не избили местные жители. Трех мужчин уже арестовал суд.

Кроме этого, 3 августа три человека были арестованы после допроса по обвинению в создании лесного пожара в районе Мумджулар близ популярного туристического региона Бодрума.

Пожары начались после того, как они выбросили окурки из машины, — заявили в силовых структурах.



Напомним, Турция уже вторую неделю подряд страдает от масштабных пожаров, которые возникли на средиземноморском побережье страны. В ночь на 5 августа удалось спасти от огня угольную электростанцию в провинции Мугла. Ранее сообщалось о задержании мужчины, который жег мусор возле леса в Турции и допустил распространение нового возгорания.

Экстремальную жару, которая провоцирует пожары, также зафиксировали на Балканском полуострове — в Греции, Албании и Северной Македонии.