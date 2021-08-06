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Ракурс
Шістьох паліїв затримали в Туреччині — кидали “коктейлі Молотова” і недопалки

Шістьох паліїв затримали в Туреччині — кидали «коктейлі Молотова» і недопалки

6 сер 2021, 15:15
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Пожежі вирують у Туреччині. Влада курортної провінції Мугла заарештувала шістьох підозрюваних у навмисних підпалах. Їм інкримінують підпали у двох районах південно-західної провінції Туреччини.

Про це повідомляє Hurriyet.

2 серпня четверо осіб спричинили пожежу в регіоні Мілас за допомогою «коктейля Молотова». Потім підозрювані спробували втекти. Поліція затримала одного з них на в’їзді до сусідньої провінції Ізмір. Решту підозрюваних схопили в околицях, коли їх ледь не побили місцеві мешканці. Трьох осіб вже арештував суд.

Окрім цього, 3 серпня троє осіб були заарештовані після допиту за звинуваченням в створенні лісової пожежі в районі Мумджулар біля популярного туристичного регіону Бодрума.

Пожежі почалися після того, як троє викинули недопалки з машини, — заявили в силових структурах.

Нагадаємо, Туреччина вже другий тиждень поспіль потерпає від масштабних пожеж, які виникли на середземноморському узбережжі країни. В ніч на 5 серпня вдалося врятувати від вогню вугільну електростанцію в провінції Мугла. Раніше повідомлялося про затримання чоловіка, який палив сміття біля лісу в Туреччині й допустив виникнення нового загоряння.


Екстремальну спеку, яка провокує пожежі, також зафіксували на Балканському півострові — у Греції, Албанії і Північній Македонії.

Джерело: Hurriyet

Джерело: Ракурс


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