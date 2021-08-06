Податок на необґрунтовані витрати українців готують в Кабміні. Фото: pmg.ua

https://racurs.ua/ua/n158457-podatok-na-neob-runtovani-vytraty-ukrayinciv-gotuut-v-kabmini.html

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Законопроект про так звані непрямі методи податкового контролю готують в уряді.

Документ готується внести до Верховної Ради Кабінет міністрів. Завдяки ньому податкова зможе уточнювати походження коштів, спрямованих на придбання цінних активів. По це голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податків та митної політики Данило Гетманцев написав на власній сторінці у Facebook.

Парламентар відзначив, що проект закону знаходиться в стадії розробки, а надалі Кабмін передасть його на розгляд до ВРУ. За словами Гетманцева, якщо громадянин не зможе відповісти або показати декларацію про амністію, то він буде змушений доплатити податок на витрати, які не може пояснити.

Усім треба зрозуміти, що ми є частиною світу, що ми — відкрита країна і саме тому маємо слідувати цивілізованим правилам. Саме тому я рекомендую скористатись податковою амністією, — наголосив він.

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