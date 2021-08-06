Налог на необоснованные расходы украинцев готовят в Кабмине. Фото: pmg.ua

https://racurs.ua/n158457-nalog-na-neobosnovannye-rashody-ukraincev-gotovyat-v-kabmine.html

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Законопроект о так называемых косвенных методах налогового контроля готовят в правительстве.

Документ готовится внести в Верховную Раду Кабинет министров. Благодаря ему налоговая сможет уточнять происхождение средств, направленных на приобретение ценных активов. По это председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налогов и таможенной политики Даниил Гетманцев написал на собственной странице в Facebook.

Парламентарий отметил, что проект закона находится в стадии разработки, а в дальнейшем Кабмин передаст его на рассмотрение в ВРУ. По словам Гетманцева, если гражданин не сможет ответить или показать декларацию об амнистии, то он будет вынужден доплатить налог на расходы, которые не может объяснить.

Всем надо понять, что мы являемся частью мира, что мы — открытая страна и именно поэтому должны следовать цивилизованным правилам. Именно поэтому я рекомендую воспользоваться налоговой амнистией, — подчеркнул он.

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