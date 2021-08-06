Львовские медики провели ребенку сложнейшую операцию, фото: Клиническая больница скорой медицинской помощи Львова

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Во Львове медики провели ребенку сложнейшую операцию, к проведению которой пришлось привлечь робота-хирурга Da Vinci.

В ходе этой операции 14-летней девочке удалили 10-сантиметровую кисту селезенки. Об этом сообщается на странице в соцсети Фейсбук Клинической больницы скорой медицинской помощи Львова.

Отмечается, что применять робота-хирурга было решено, поскольку новообразование располагалось очень близко возле основных сосудов селезенки, поэтому риск удаления этого органа вместе с кистой был слишком велик.

Только робот мог гарантировать высокоточное 3D-изображения с 20-кратным увеличением и сложную амплитуду движений в труднодоступных местах, на которую неспособна кисть человека, — подчеркивается в сообщении.

Именно благодаря применению робота удалось успешно удалить кисту, сохранив селезенку невредимой, подчеркивают медики.

Девочка уже дома и теперь сможет забыть о постоянной боли! А еще — сможет наконец вернуться к занятиям по физкультуре, не ограничивая себя в движениях, как и ее сверстники! — подчеркивается в сообщении.

Напомним, робот Da Vinci первую операцию во Львове провел в декабре 2020 года.