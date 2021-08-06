Спортсмен из Британии увлекся вязанием на Олимпиаде-2020

https://racurs.ua/n158455-sportsmen-iz-britanii-uvleksya-vyazaniem-na-olimpiade-2020-foto.html

Ракурс

Том Дэйли, олимпийский чемпион и представитель сборной Великобритании, во время Олимпийских игр в Токио неоднократно появлялся на трибунах со спицами и нитками. В перерывах между соревнованиями он успел связать свитер.

27-летний парень провел несколько дней на Олимпиаде-2020 за любимым хобби. Однако не только вязание интересовало Дэйли — британский спортсмен-ныряльщик получил свое первое олимпийское золото вместе с коллегой Мэтти Ли в синхронных прыжках с 10-метровой платформы.

Том Дэйли признается, что хобби помогает ему бороться со стрессом. На своей странице в Instagram он рассказал, что уже связал свитер для французского бульдога своих друзей. А за следующий день Дейли связал кардиган для сборной Великобритании.

Кроме этого, британец также успел связать специальный мешочек для своего олимпийского «золота».