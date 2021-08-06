Спортсмен з Британії захопився в’язанням на Олімпіаді-2020

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Ракурс

Том Дейлі, олімпійський чемпіон й представник збірної Великої Британії, під час Олімпійських ігор у Токіо неодноразово з’являвся на трибунах зі спицями й нитками. У перервах між змаганнями він встиг вив’язати светр.

27-річний хлопець провів кілька днів на Олімпіаді-2020 за улюбленим хобі. Проте не лише в’язання цікавило Дейлі — британський спортсмен-пірнальник виборов своє перше олімпійське золото разом з колегою Метті Лі у синхронних стрибках з 10-метрової платформи.

Том Дейлі зізнається, що хобі допомагає йому боротися зі стресом. На своїй сторінці в Instagram він розповів, що вже зв’язав светр для французького бульдога своїх друзів. А наступного дня Дейлі зв’язав кардиган для збірної Великої Британії.

Окрім цього, британець також встиг зв’язати спеціальний мішечок для свого олімпійського «золота».