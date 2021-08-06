Гольфстрим стрімко сповільнюється. Фото: infonova.org.ua

https://racurs.ua/ua/n158454-techiya-golfstrim-strimko-spovilnuietsya-chym-ce-zagrojuie-planeti.html

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Гольфстрім стрімко сповільнився — в майбутньому критичне уповільнення теплої морської течії неминуче і може статися в найближчі десятиліття.

Атлантична меридіональна перекидаюча циркуляція (АМОС), яку ще називають Гольфстрім, стрімко наближається до критично низької швидкості. Течія може залишатися стабільною в двох станах: при наявність руху теплих вод з тропіків на північ, яке допомагає розподіляти температуру і сіль по океанах, і системи млявих вод, які не поспішають віддавати теплу, збагачену речовинами воду з Атлантичного океану. Про це йдеться в дослідженні, проведеному вченим-кліматологом Нікласом Боерсом з Вільного університету Берліна, повідомляє Nature Climate Change.

Науковець створив кліматичну модель, яка показала, що танення льодовиків впливає на солоність океану і температуру, що сильно гальмує роботу всієї системи. Гольфстрім може витримати уповільнення, але зараз мережа вод перебуває на межі своєї стабільної роботи.

Представлені результати показують, що це зниження може бути пов’язане з майже повною втратою стабільності Гольфстріму протягом цього століття, AMOC, здається, близький до критичного переходу в режим слабкої циркуляції, — стверджує кліматолог.

Екологи зазначають, що наслідки тривалого ослаблення вод досі не вивчені. Вчені вважають, що повільний Гольфстрім потрібен планеті, щоб охолодитися, протидіючи наслідкам глобального потепління. Дослідники стверджують, що зрушення в розподілі енергії й поживних речовин відіб’ються на погодних умовах і екосистемах Європи й Америки. Країни Європи можуть потерпати від вічної засухи, а Америка — від постійних дощів.

Нагадаємо, п’ятий океан почнуть позначати на шкільних картах. National Geographic визнав існування ще однієї водної оболонки Землі, про яку науковці говорили вже давно. Проте раніше не було згоди на міжнародному рівні й Південний океан не позначали на мапах.

Джерело: Nature Climate Change