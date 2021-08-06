Гольфстрим стремительно замедляется. Фото: infonova.org.ua

https://racurs.ua/n158454-techenie-golfstrim-stremitelno-zamedlyaetsya-chem-eto-grozit-planete.html

Ракурс

Гольфстрим стремительно замедлился — в будущем критическое замедление теплого морского течения неизбежно и может произойти в ближайшие десятилетия.

Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция (АМОС), которую еще называют Гольфстрим, стремительно приближается к критически низкой скорости. Течение может оставаться стабильной в двух состояниях: при наличии движения теплых вод из тропиков на север, которое помогает распределять температуру и соль по океанам, и системы вялых вод, которые не спешат отдавать теплую, обогащенную веществами воду из Атлантического океана. Об этом говорится в исследовании, проведенном ученым-климатологом Никласом Боерсом из Свободного университета Берлина, сообщает Nature Climate Change.

Ученый создал климатическую модель, которая показала, что таяние ледников влияет на соленость океана и температуру, что сильно тормозит работу всей системы. Гольфстрим может выдержать замедление, но сейчас сеть вод находится на грани своей стабильной работы.

Представленные результаты показывают, что это снижение может быть связано с почти полной потерей стабильности Гольфстрима в течение этого века, AMOC, кажется, близок к критическому перехода в режим слабой циркуляции, — утверждает климатолог.

Экологи отмечают, что последствия длительного ослабления вод до сих пор не изучены. Ученые считают, что медленный Гольфстрим нужен планете, чтобы охладиться, противодействуя последствиям глобального потепления. Исследователи утверждают, что сдвиги в распределении энергии и питательных веществ отразятся на погодных условиях и экосистемах Европы и Америки. Страны Европы могут страдать от вечной засухи, а Америка — от постоянных дождей.

Напомним, пятый океан начнут обозначать на школьных картах. National Geographic признал существование еще одной водной оболочки Земли, о которой ученые говорили уже давно. Однако ранее не было согласия на международном уровне и Южный океан не обозначали на картах.

Источник: Nature Climate Change