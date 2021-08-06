Подозреваемого в присвоении миллиона гривен экс-чиновника задержали в Киеве, фото: СБУ

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В Киеве задержали бывшего руководителя производственного подразделения «Укрзализныци», которого подозревают в присвоении почти 1 млн грн средств, выделенных на ремонт путевых машин.

Злоумышленник на протяжении длительного времени скрывался от следствия, сообщает пресс-центр СБУ.

Задержали его на железнодорожном вокзале в Киеве. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Отмечается, что в созданной им схеме присвоения средств были также привлечены представители аффилированной коммерческой структуры. Подрядчики, согласно договора, должны были обслуживать машинные комплексы, предназначенные для реконструкции железнодорожных путей.

Однако, участники сделки фактически не проводили соответствующих работ, а переведенные на их счета средства вывели в тень, — отмечают в СБУ.

Соучастнику задержанного и руководителю коммерческой структуры уже сообщено о подозрениях по: