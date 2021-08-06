Розшукуваного екс-посадовця «Укрзалізниці» впіймали на вокзалі в Києві (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n158453-rozshukuvanogo-eks-posadovcya-ukrzaliznyci-vpiymaly-na-vokzali-v-kyievi-foto.htmlРакурс
У Києві затримали колишнього керівника виробничого підрозділу «Укрзалізниці», якого підозрюють у привласненні майже 1 млн грн коштів, виділених на ремонт колійних машин.
Зловмисник упродовж тривалого часу переховувався від слідства, повідомляє прес-центр СБУ.
Затримали його на залізничному вокзалі у Києві. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.
Зазначається, що у створеній ним схемі привласнення коштів були також залучені представники афілійованої комерційної структури. Підрядники, згідно з договором, мали обслуговувати машинні комплекси, які призначені для реконструкції залізничних колій.
Проте, учасники оборудки фактично не проводили відповідних робіт, а переведені на їх рахунки кошти вони вивели у тінь, — зазначають у СБУ.
Співучаснику затриманого та керівнику комерційної структури вже повідомлено про підозри за:
- ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу;
- ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу.