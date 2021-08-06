Чому Зеленський не звільнить Єрмака, розповіли в Раді

https://racurs.ua/ua/n158452-chomu-zelenskyy-ne-zvilnyt-iermaka-rozpovily-v-radi.html

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Нардеп Гео Лерос, якого виключили з фракції «Слуга народу», стверджує, що глава Офісу президента України Андрій Єрмак керує «общаком», куди надходять кошти від бюджетних потоків, скруток і крадіжок у державних компаніях.

Фірми платять компаніям, які надають їм документи про витрати, а насправді повертають їх готівкою, залишаючи державний бюджет з діркою. Я, наприклад, нещодавно заявляв: якщо до лютого зарплату «слуг» в конвертах спонсорували олігархи (тобто безпосередньо: отримав — передав), то з лютого вони створили в Офісі президента «общак», який поповнюється з будь-яких напрямків, — заявив нардеп в інтерв’ю «Цензор.НЕТ».

За його словами, в «общак» йдуть кошти від «Великого будівництва» і низки інших держпроектів.

Єрмак (керує «общаком» — ред). І це одна з основних причин, чому Зеленський від нього не відмовляється. Не тому, що він великий професіонал. Просто це людина, на якій замкнулися абсолютно всі тіньові процеси: кадрове «рішалово», тиск через правоохоронні органи, «общак», з якого платиться зарплата і гроші медіа. В середньому цей «общак» поповнюється на суму від 60 до 80 млн дол., — зазначив Лерос.

Джерело: «Цензор.НЕТ»