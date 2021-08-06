Закон про продаж ліків дітям підписав Зеленський. Фото: dtkt.ua

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Закон про продаж ліків дітям до 14 років підписав президент України Володимир Зеленський.

Документ передбачає обмеження вільного доступу дітей до ліків, що продаються в аптеках та через інтернет. Також заборонена доставка ліків дітям. Законодавці таким чином хочуть запобігти можливим нещасним випадкам, оскільки препарати, які аптеки мають відпускати виключно за рецептом, часто можна придбати без його наявності. Про це 6 серпня повідомив Офіс президента України.

На Банковій відзначили, що в особи, яка продає ліки чи здійснює їхню доставку, виникли сумніви щодо віку покупця, вона повинна вимагати пред’явлення паспорта громадянина України або іншого документа, що підтверджує його вік. У разі відмови ліки такому покупцеві продавати заборонено.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування — з 7 серпня.

Нагадаємо, в Україні можуть запровадити штраф за продаж ліків дітям. За відповідний законопроект депутати вже проголосували у першому читанні, а 15 липня до нього додали правки перед другим читанням.