Закон о продаже лекарств детям подписал Зеленский. Фото: dtkt.ua

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Закон о продаже лекарств детям до 14 лет подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Документ предусматривает ограничение свободного доступа детей к лекарствам, которые продаются в аптеках и через интернет. Также запрещена доставка лекарств детям. Законодатели таким образом хотят предотвратить возможные несчастные случаи, поскольку препараты, которые аптеки должны отпускать исключительно по рецепту, часто можно купить без его наличия. Об этом 6 августа сообщил Офис президента Украины.

На Банковой отметили, что у человека, который продает лекарства или осуществляет их доставку, возникли сомнения относительно возраста покупателя, он должен требовать предъявления паспорта гражданина Украины или другого документа, подтверждающего его возраст. В случае отказа лекарства такому покупателю продавать запрещено.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования — с 7 августа.

Напомним, в Украине могут ввести штраф за продажу лекарств детям. За соответствующий законопроект депутаты уже проголосовали в первом чтении, а 15 июля к нему добавили правки перед вторым чтением.