СБУ разоблачила агента российской разведки, фото: СБУ

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СБУ разоблачила военного, который по заданию российских спецслужб собирал оборонительные сведения.

Военную разведку РФ интересовала информация мобилизационного характера. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По информации следствия, военного к этой противоправной деятельности привлек родственник — кадровый офицер Вооруженных сил РФ.

Отмечается, что для хранения и передачи за границу собранных данных злоумышленник использовал удаленные серверы хранения данных и мессенджеры.

Задержали злоумышленника на попытке незаконной передачи мобилизационных сведений, — отмечают в спецслужбе.

Задержанному объявлено подозрение в государственной измене (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса), планируется избрание ему меры пресечения.

Продолжаются следственные действия.

Напомним, в июне СБУ разоблачила агента ФСБ, готовившего теракт на Луганщине.