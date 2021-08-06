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СБУ разоблачила агента российской разведки, фото: СБУ
Агент российских спецслужб собирал данные о мобилизации — СБУ (ФОТО)https://racurs.ua/n158450-agent-rossiyskih-specslujb-sobiral-dannye-o-mobilizacii-sbu-foto.htmlРакурс
СБУ разоблачила военного, который по заданию российских спецслужб собирал оборонительные сведения.
Военную разведку РФ интересовала информация мобилизационного характера. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
По информации следствия, военного к этой противоправной деятельности привлек родственник — кадровый офицер Вооруженных сил РФ.
Отмечается, что для хранения и передачи за границу собранных данных злоумышленник использовал удаленные серверы хранения данных и мессенджеры.
Задержали злоумышленника на попытке незаконной передачи мобилизационных сведений, — отмечают в спецслужбе.
Задержанному объявлено подозрение в государственной измене (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса), планируется избрание ему меры пресечения.
Продолжаются следственные действия.
Напомним, в июне СБУ разоблачила агента ФСБ, готовившего теракт на Луганщине.
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