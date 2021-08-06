Без России в Украине «не будет цивилизации», заявили в Москве

https://racurs.ua/n158449-bez-rossii-v-ukraine-ne-budet-civilizacii-zayavili-v-moskve.html

Ракурс

В Госдуме страны-оккупанта РФ отреагировали на вчерашнее обращение президента Владимира Зеленского к жителям оккупированного Донбасса, которые считают себя россиянами. Там заявили, что «без России на территории Украины цивилизации не будет».

Украина в нынешнем виде — в оккупированном, в отрезанном от России не имеет никаких перспектив. Но если ты чувствуешь, что Украина — это часть русской цивилизации, а Киев — мать городов русских, если ты чувствуешь, что ты украинец и знаешь свою историю — будь там, держись. Эта земля все равно будет деоккупирована в любом случае, — написал в Telegram вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой.

Таким образом он трансформировал заявление Зеленского. Напомним, ранее президент Украины обратился к жителям оккупированного Донбасса, которые считают себя россиянами, с призывом:

Я считаю, для будущего своих детей и внуков — ты любишь Россию и считаешь, что ты всю жизнь пребывал на территории Украины, но «чувствовал, что это Россия» и так далее — если ты так чувствуешь, я считаю, что ради своих детей и внуков уже нужно ехать и искать себе место в России.



Вместе с тем, Зеленский призвал «держаться» украинцев Донбасса.

Напомним, 20 февраля 2014 года началась вооруженная агрессия России против Украины, которая продолжается по сей день.