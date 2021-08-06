Без Росії в Україні «не буде цивілізації», заявили в Москві

Без Росії в Україні «не буде цивілізації», заявили в Держдумі РФ

https://racurs.ua/ua/n158449-bez-rosiyi-v-ukrayini-ne-bude-cyvilizaciyi-zayavyly-v-moskvi.html

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У Держдумі країни-окупанта РФ відреагували на вчорашнє звернення президента Володимира Зеленського до мешканців окупованого Донбасу, які вважають себе росіянами. Там заявили, що «без Росії на території України цивілізації не буде».

Україна в нинішньому вигляді — в окупованому, у відрізаному від Росії не має жодних перспектив. Але якщо ти відчуваєш, що Україна — це частина російської цивілізації, а Київ — матір міст руських, якщо ти відчуваєш, що ти українець і знаєш свою історію — будь там, тримайся. Ця земля все одно буде деокупувана в будь-якому разі, — написав у Telegram віце-спікер Держдуми РФ Петро Толстой.

Таким чином він трансформував заяву Зеленського. Нагадаємо, раніше президент України звернувся до жителів окупованого Донбасу, які вважають себе росіянами, із закликом:

Я вважаю, для майбутнього своїх дітей та онуків: ти любиш Росію і вважаєш, що ти все життя перебував на території України та відчував, що це — Росія, то ти повинен зрозуміти, що в ім’я своїх дітей та онуків тобі вже потрібно їхати та шукати собі місце у Росії. Це правильно.



Разом з тим, Зеленський закликав «триматися» українців Донбасу.

Нагадаємо, 20 лютого 2014 року розпочалася збройна агресія Росії проти України, яка триває донині.