Літак на сонячній енергії зможе безперервно літати три місяці. Фото:

https://racurs.ua/ua/n158448-litak-na-sonyachniy-energiyi-zmoje-bezperervno-litaty-try-misyaci-detali.html

Ракурс

Безпілотний літак на сонячних батареях, який зможе безперервно літати протягом 90 днів, розробляють фахівці американо-іспанськоюї аерокосмічної компанії Skydweller Aero.

Дрон можна буде використовувати як платформу ретрансляції зв’язку або в якості постійного спостерігача в небі для супроводу надводних кораблів. Повітряна машина поки немає офіційної назви, а використовувати її можна для спостереження і розвідки, ретрансляції зв’язку, моніторингу навколишнього середовища і геопросторового картографування. Про це повідомляє New Scientist.

В основі літака лежить технологія, розроблена в 2016 році для експериментального Solar Impluse 2 — пілотованого літального апарату на сонячній енергії. Цей апарат здійснив кругосвітню подорож з екіпажем у 2015 і 2016 роках.

Новий дрон має розмах крила 72 м і важить 2495 кг. Літак покритий фотоелектричними елементами загальною площею 270 кв. м, які виробляють до 2 кВт енергії. Його максимальне корисне навантаження — 363 кг. Автори винаходу зазначають, що їхній літак може перебувати у повітрі до 90 днів.

Компанія також планує встановити на безпілотнику водневі паливні елементи, щоб підвищити продуктивність або використовувати їх в якості резерву на випадок поганої погоди.

Нагадаємо, у липні в Дубаї за допомогою дронів боролися з аномальною спекою — безпілотники електричними розрядами зганяли хмари над мегаполісом, який потерпав від 50-градусної температури.

Джерело: New Scientist