Самолет на солнечной энергии сможет непрерывно летать три месяца. Фото:

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Беспилотный самолет на солнечных батареях, который сможет непрерывно летать в течение 90 дней, разрабатывают специалисты американо-испанской аэрокосмической компании Skydweller Aero.

Дрон можно будет использовать как платформу ретрансляции связи или в качестве постоянного наблюдателя в небе для сопровождения надводных кораблей. У воздушной машины пока нет официального названия, а использовать ее можно для наблюдения и разведки, ретрансляции связи, мониторинга окружающей среды и геопространственного картографирования. Об этом сообщает New Scientist.

В основе самолета лежит технология, разработанная в 2016 году для экспериментального Solar Impluse 2 — пилотируемого летательного аппарата на солнечной энергии. Этот аппарат совершил кругосветное путешествие с экипажем в 2015 и 2016 годах.

Новый дрон имеет размах крыла 72 м и весит 2495 кг. Самолет покрыт фотоэлектрическими элементами общей площадью 270 кв. м, которые производят до 2 кВт энергии. Его максимальная полезная нагрузка — 363 кг. Авторы изобретения отмечают, что их самолет может находиться в воздухе до 90 дней.

Компания также планирует установить на безпилотнике водородные топливные элементы, чтобы повысить производительность или использовать их в качестве резерва на случай плохой погоды.

Напомним, в июле в Дубае с помощью дронов боролись с аномальной жарой — беспилотники электрическими разрядами сгоняли тучи над мегаполисом, который страдал от 50-градусной температуры.

Источник: New Scientist