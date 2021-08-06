Зеленский на осень готовит отставку Разумкова, заявил экс-«слуга»

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Дмитрий Разумков, спикер Верховной Рады Украины, может покинуть свой пост этой осенью. Об этом заявил нардеп Гео Лерос, которого со скандалом исключили из фракции «Слуга народа».

Скорее всего, да. Благодаря пиару на СНБО у Зеленского прибавилось самоуверенности… И даже те оппозиционные политические силы, которые находятся в очень хороших отношениях с Разумковым, могут отказать ему в поддержке, — отметил Лерос в интервью «Цензор.НЕТ».

По словам нардепа, из-за СНБО у партнеров и оппонентов президента появился страх, что он теперь может делать «все что угодно и как угодно с полным чувством вседозволенности».

За каждой политической силой есть свой стейкхолдер, бенефициары, чьи интересы они могут представлять (и представляют). И вот когда надавливают на этих олигархов, решения принимаются молниеносно, — утверждает Лерос.

Парламентарий выразил уверенность в том, что Разумков знает о запланированном на осень «сливе».

(Разумков — ред.) может упасть на колени перед Ермаком — но не думаю, что такая судьба его устроит. Для него серьезным было бы шагом войти в откровенную оппозицию к Офису президента… Если он перейдет в оппозицию в удачный момент, думаю, есть большая вероятность того, что он сможет объединить вокруг себя действующих народных депутатов, — подчеркнул Лерос.

Он напомнил, что Разумков не голосовал за многие решения СНБО. Кроме этого, по его словам, на предпоследнем заседании Совета нацбезопасности и обороны Украины документы о принимаемых решениях не раздали никому.

А когда возник вопрос, где обоснование и за что голосовать, Ермак сказал, что, мол, сбой произошел, голосуем. И все присутствующие, кроме Разумкова и Авакова, голосовали, не понимая за что, — сообщил экс-«слуга».



Лерос убежден, что у СНБО нет оснований для многих из принятых решений.

Источник: «Цензор.НЕТ»