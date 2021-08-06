Нацистскую «капсулу времени» нашли в Германии. Фото: reibert.info

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Ракурс

«Капсулу времени» с нацистскими артефактами времен Второй мировой войны обнаружили в небольшом городе Хаген в Германии.

Местные жители решили отремонтировать свой дом, который пострадал от сильного наводнения. Себастьян Юрцевен разбирая стену обнаружил интересную находку — револьвер, множество противогазов, портрет Гитлера, сотни писем и документов NSDAP (Национал-социалистической немецкой рабочей партии) и другие артефакты. Всего из дома вынесли 12 коробок с артефактами, их передали в специальные учреждения для дальнейшего изучения. Об этом 6 августа сообщает Daily Mail.

У меня пробежали мурашки по коже. Я и думать не мог, что ремонт обернется таким огромным открытием, — отметил Себастьян Юрцевен.

Также были найдены некоторые предметы, принадлежавшие NSV (Национал-социалистическая народная благотворительность). Эта нацистская организация оказывала услуги по уходу за детьми и медицинское обслуживание тем, кто следовал ценностям и идеологии Гитлера.

У NSV были собственные детские сады и несколько организаций по оказанию помощи. Например, в 1940 году она отправила детей в киндерленд — лагерь для нацистской молодежи. NSV финансировалась за счет активов и денег, отобранных у евреев. Не исключено, что семейный дом Юрцевена когда-то был одной из штаб-квартир «Национал-социалистической народной благотворительности».

По мнению историков, найдена «капсула времени» раскроет тайны внутренней работы NSV, поскольку большинство документов были уничтожены или утеряны после 1945 года.

Напомним, в Польше вернут церковный колокол, датированный 1555 годом, который был похищен нацистами во время Второй мировой войны 77 лет назад. Этот 400-килограммовый колокол был похищен из города Славенцице.