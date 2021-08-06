Нацистську «капсулу часу» знайшли в Німеччині. Фото: reibert.info

https://racurs.ua/ua/n158446-nacystsku-kapsulu-chasu-znayshly-v-staromu-budynku-v-nimechchyni-foto.html

Ракурс

«Капсулу часу» з нацистськими артефактами часів Другої світової війни виявили в невеликому місті Хаген у Німеччині.

Місцеві жителі вирішили відремонтувати свій дім, який постраждав від сильної повені. Себастьян Юрцевен розбираючи стіну виявив цікаву знахідку — револьвер, безліч протигазів, портрет Гітлера, сотні листів і документів NSDAP (Націонал-соціалістичної німецької робітничої партії) та інші артефакти. Загалом із будинку винесли 12 коробок із артефактами, їх передали в спеціальні установи для подальшого вивчення. Про це 6 серпня повідомляє Daily Mail.

У мене пробігли мурашки по шкірі. Я й гадати не міг, що ремонт обернеться таким величезним відкриттям, — зазначив Себастьян Юрцевен.

Також були знайдені деякі предмети, які належали NSV (Націонал-соціалістична народна благодійність). Ця нацистська організація надавала послуги з догляду за дітьми та медичне обслуговування тим, хто слідував цінностям та ідеології Гітлера.

NSV мала власні дитячі сади та кілька організацій із надання допомоги. Наприклад, у 1940 році вона відправила дітей у Кіндерленд — табір для нацистської молоді. NSV фінансувалася за рахунок активів і грошей, відібраних у євреїв. Не виключено, що сімейний будинок Юрцевена колись був однією з штаб-квартир «Націонал-соціалістичної народної благодійності».

На думку істориків, найдена «капсула часу» розкриє таємниці внутрішньої роботи NSV, оскільки більшість її документів були знищені або загублені після 1945 року.

Нагадаємо, до Польщі повернуть церковний дзвін, датований 1555 роком, який був викрадений нацистами під час Другої світової війни 77 років тому. Цей 400-кілограмовий дзвін був викрадений із міста Славенцице.