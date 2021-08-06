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Ракурс
Нацистську «капсулу часу» знайшли в Німеччині. Фото: reibert.info

Нацистську «капсулу часу» знайшли в старому будинку в Німеччині (ФОТО)

6 сер 2021, 12:39
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«Капсулу часу» з нацистськими артефактами часів Другої світової війни виявили в невеликому місті Хаген у Німеччині.

Місцеві жителі вирішили відремонтувати свій дім, який постраждав від сильної повені. Себастьян Юрцевен розбираючи стіну виявив цікаву знахідку — револьвер, безліч протигазів, портрет Гітлера, сотні листів і документів NSDAP (Націонал-соціалістичної німецької робітничої партії) та інші артефакти. Загалом із будинку винесли 12 коробок із артефактами, їх передали в спеціальні установи для подальшого вивчення. Про це 6 серпня повідомляє Daily Mail.

У мене пробігли мурашки по шкірі. Я й гадати не міг, що ремонт обернеться таким величезним відкриттям, — зазначив Себастьян Юрцевен.

Також були знайдені деякі предмети, які належали NSV (Націонал-соціалістична народна благодійність). Ця нацистська організація надавала послуги з догляду за дітьми та медичне обслуговування тим, хто слідував цінностям та ідеології Гітлера.

NSV мала власні дитячі сади та кілька організацій із надання допомоги. Наприклад, у 1940 році вона відправила дітей у Кіндерленд — табір для нацистської молоді. NSV фінансувалася за рахунок активів і грошей, відібраних у євреїв. Не виключено, що сімейний будинок Юрцевена колись був однією з штаб-квартир «Націонал-соціалістичної народної благодійності».

На думку істориків, найдена «капсула часу» розкриє таємниці внутрішньої роботи NSV, оскільки більшість її документів були знищені або загублені після 1945 року.

Нацистську «капсулу часу» знайшли в Німеччині. Фото: Daily Mail

Нацистську «капсулу часу» знайшли в Німеччині. Фото: Daily Mail

Нацистську «капсулу часу» знайшли в Німеччині. Фото: Daily Mail


Нацистську «капсулу часу» знайшли в Німеччині. Фото: Daily Mail

Нагадаємо, до Польщі повернуть церковний дзвін, датований 1555 роком, який був викрадений нацистами під час Другої світової війни 77 років тому. Цей 400-кілограмовий дзвін був викрадений із міста Славенцице.

Джерело: Ракурс


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