Кам’янець-Подількаська фортеця постраждала від негоди, фото: ALEX HAIDUK

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У Камянець-Подільській фортеці буревій, який ввечері 5 серпня пронісся містом, зірвав дах з башти Ласької, який впав і розтрощив дах музею, розташованого в будівлі пристінного корпусу.

В результаті працівникам фондів музею, сектору старий замок та інших відділів вночі довелося евакуювали експонати, щоби вберегти їх від замокання. Про це повідомляє «BBC Україна».

За словами директора Кам’янець-Подільського історичного музею-заповідника Олександра Заремби, дерев’яні конструкції накриття віднесло вітром на понад 25 м. Суму збитків наразі встановлюють, співробітники музею працюють над ліквідацією наслідків негоди.

Прес-служба Кам’янець-Подільської міськради зазначає, що буревій, окрім зірваних та пошкоджених дахів, також призвів до падінь дерев та електроопор, знеструмлень вулиць та проблеми з газопостачанням. Від жителів міста надійшло вже понад 200 відповідних дзвінків.

Джерело: «BBC Україна»