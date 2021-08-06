Нам готують новий локдаун на тлі подачі води в Крим - нардеп

https://racurs.ua/ua/n158444-nam-gotuut-novyy-lokdaun-na-tli-podachi-vody-v-krym-nardep.html

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Локдаун в Україні на осінь 2021 року готує влада з метою мінімізувати акції протесту у відповідь на плани щодо імплементації формули Штайнмаєра і подачі води до окупованого Росією Криму. Про це заявив нардеп Гео Лерос, якого зі скандалом виключили із фракції «Слуга народу».

У вересні-жовтні в Офісі президента буде напружена осінь — і саме тому нам готують новий локдаун, як страховку на випадок масових протестів. По-перше, Зеленський збирається подати воду до Криму. Тобто, не мешканцям Криму, а Чорноморському флоту Росії! По-друге, він має намір імплементувати формулу Штайнмаєра, що також проти інтересів України, — заявив Лерос в інтерв’ю «Цензор.НЕТ».

За його словами, для всього цього президенту Володимиру Зеленському потрібен повний контроль над вулицею і Верховною Радою.

Непередбачуваний міністр МВС вже замінений на 100% свого, а в парламенті досі, знову ж таки, непередбачуваний Дмитро Разумков (спікер Ради — ред.) зі своїми амбіціями. Знаючи вже его Зеленського, він пробуватиме Разумкова зняти — але це на закуску, — підсумував Лерос.



Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель закликала Україну імплементувати «формулу Штайнмаєра». Так звану «формулу» запропонував німецький політик й президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр, який наполягає на проведенні місцевих виборів на підконтрольних Росії ОРДЛО нібито під наглядом ОБСЄ. Також «формула» передбачає надання тимчасового особливого статусу окремим територіям Донбасу, а потім — після виборів — надання постійного особливого статусу окупованим РФ територіям. Окрім цього, «формула», ймовірно, регламентує оголошення повної амністії терористам та надання підконтрольним РФ сепаратистам статусу «народної міліції». У 2019 році в Києві та низці інших міст пройшли масові акції протесту проти «формули Штайнмаєра». Багато українців вбачають у такому плані капітуляцію України.

Джерело: «Цензор.НЕТ».