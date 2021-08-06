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Ракурс
Терористку «Ісламської держави» затримала СБУ в Києві. Фото: СБУ

Терористку «Ісламської держави» затримала СБУ в Києві

6 сер 2021, 11:57
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Терористку міжнародної терористичної організації «Ісламська держава» затримали в Києві.

Зловмисницю, яка виявилася громадянкою однієї з країн центральної Азії, розшукував Інтерпол. На своїй батьківщині жінка вербувала найманців для участі у збройних конфліктах на території Сирії. Про це 6 серпня повідомив прес-центр Служби безпеки України.


Іноземка намагалася легалізуватися в Україні й уникнути покарання на своїй батьківщині. Для цього вона обманула чиновників, щоб отримати посвідку на постійне проживання. Суд вже обрав їй запобіжний захід у виді екстрадиційного арешту.

Нагадаємо, у травні в Туреччині затримали одного з найближчих соратників колишнього лідера терористичної організації «Ісламська держава» Абу Бакра аль-Багдаді. В ІДІЛ він відповідав за військову підготовку бойовиків регіональних структур організації.

Джерело: Ракурс


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