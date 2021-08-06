Лерос: Зеленський обирає з двох варіантів — наслідувати Ердогана чи Путіна

https://racurs.ua/ua/n158442-leros-zelenskyy-obyraie-z-dvoh-variantiv-nasliduvaty-erdogana-chy-putina.html

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Офіс президента Володимира Зеленського розглядає два сценарії трансформації України в парламентську республіку. Про це заявив нардеп Гео Лерос.

Зеленський може анонсувати навіть на святкуванні 30-річчя України, що він, як і обіцяв, не йде на другий президентський термін. І навіть більше — відмовляється від президентської влади… Далі він ініціює внесення змін до Конституції і просить парламент підтримати, — зазначив Лерос в інтерв’ю «Цензор.НЕТ».

За словами екс-«слуги», ухвалені зміни стануть підставою для перевиборів до Верховної Ради.

Після цього Зеленський паралельно зачищає усіх опонентів, заводить на хайпі до Верховної Ради «Слугу народу» та сателітів, стає прем'єром і грає в Ердогана (лідера Туреччини — ред.). Для нього це єдина можливість правити довго. Є й інший варіант — йти шляхом Лукашенка і Путіна. Але це в Україні небезпечно, доки існує громадянське суспільство, — заявив Лерос.



Парламентарій називає такий варіант розвитку подій очевидним, виходячи з оточення Зеленського.

Джерело: «Цензор.НЕТ».